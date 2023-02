Basket. Successo numero 17 in campionato per la Pallacanestro Cantù che batte sul parquet casalingo Latina con il risultato di 90 a 62. Gli uomini di coach Sacchetti salgono a quota 34 punti in vetta al Girone Verde insieme a Cremona, che ha però una partita disputata in più.

Cantù resta sempre in testa durante il match. I brianzoli mettono a segno otto triple nel primo tempo con la squadra di coach Sacchetti che riesce sempre a vincere la difesa laziale: 57,6% al tiro per i locali e 38,9% per gli ospiti. All’inizio della seconda frazione Berdini è costretto a uscire per un infortunio alla caviglia. Nella quarta frazione ormai il risultato è scritto: Cantù ha il pieno controllo della partita che finisce 90-62 per i padroni di casa.

“Partita che sicuramente ci ha avvantaggiato da subito, anche per le tante assenze che hanno penalizzato Latina – spiega coach Sacchetti – Abbiamo avuto un break importante con i tiri da fuori che ci ha spianato la strada”. Poi il coach della pallacanestro Cantù aggiunge: “Stefanelli e Severini si erano allenati bene in settimana, quindi era giusto farli giocare dall’inizio. L’infortunio di Berdini ci ha creato problemi e probabilmente sabato non giocherà. Ci prendiamo la vittoria, perché ci servivano i due punti. C’è stato qualche passaggio a vuoto e ci può stare, anche se non mi piace l’atteggiamento di sufficienza che ci ha portato a mollare in difesa in alcuni momenti del match”.