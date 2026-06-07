Rally Valle Intelvi, Spataro e Piras leader dopo le prove del sabato

Il 18° Rally della Valle Intelvi è partito sotto l’insegna di Andrea Spataro e Omar Piras. I due vincitori delle ultime tre edizioni, equipaggiati con una Citroen C3 Wrc+, hanno menato le danze nelle prime due speciali mettendo tra sé ed Alessandro Re e Daniel Pozzi, un margine di 7”5 poi abbassatosi di 1” grazie alla vittoria in Ps3 dell’equipaggio a bordo della Skoda Rs.

“Sono contento perché i tratti erano molto veloci e non credevo di ottenere fin da subito questo feeling con la vettura e di far segnare questi tempi” ha detto Spataro.

Re, secondo, valuta positivamente il suo inizio così come Michele Mazzoni, ottimo terzo in coppia con Matteo Olivo. È proprio il driver di casa la sorpresa di questa prima parte di gara nella quale la sua Skoda Rs si è distinta con tempi da urlo capaci di tenere dietro due equipaggi più accreditati, alla vigilia, per il podio: Riccardo Pederzani-Martina Omacini (quarti) e Davide Caffoni-Mauro Grossi (quinti), anch’essi a bordo di Skoda Fabia Rs.

Dopo tre prove il leader di Due Ruote Motrici è il brianzolo Simone Fumagalli, vincitore della Coppa Italia 2025 (S1600) e già a suo agio su una Peugeot 208 Rally4 navigato da Elisa Morini: è 12° assoluto davanti ad Attilio Martinelli e Tiziana Desole sulla Peugeot 208 per soli 2”4. Giacomo Ortelli, altro pilota locale, è primo di S1600 su Renault Clio insieme a Stefano Gandola.

Il bresciano Ludwig Zigliani con la modenese Sara Montavoci è primo di Rally3 su Renault Clio. Nella Rally5 comanda il duo valtellinese formato da Michel Della Maddalena e Romano Belfiore su Renault Clio della Speed Rally.

Dei 69 equipaggi iscritti, tutti verificati, due non sono riusciti a partire mentre altri sei si sono ritirati.

Oggi la conclusione

Dopo il riordino notturno a San Fedele, la chiusura nella giornata di oggi con quattro prove speciali, l’ “Alpe Grande” (alle 9.28 e alle 13.58) e l’”Argegno-Schignano-Cerano” (alle 10.06 e alle 14.36). La conclusione con l’arrivo alle 15 a San Fedele Intelvi in piazza Carminati. Il parco assistenza sarà allestito a Porto Letizia a Porlezza.

Chiusura strade domenica 7 giugno

P.S. 7-9 “Alpe Grande” dalle ore 8.20 alle 11.30 e dalle 12.50 alle 15.50

Da via Monte Generoso (ultimi 400 metri prima di via Case Sparse-Zona Meriggio), poi via

Case Sparse in località Alpe Grande (ponte dopo Parcheggio) bivio per Orimento in territorio di

San Fedele Intelvi scendendo per via Fratelli Terragni ed S.P.15 (via San Rocco) sino all’incrocio

con S.P.15D per Veglio in Comune di Castiglione d’Intelvi per un totale di km 6,3



P.S. 8 – 10 “Argegno-Schignano-Cerano” dalle ore 9 alle 12 e dalle 13.20 alle 16.20

S.P.15 da incrocio con località Castello di via Schignano in Comune di Argegno salendo verso

Schignano fino a via Roma nel Comune di Schignano e poi verso Cerano fino al civico 77 di via

Roma nel Comune di Cerano per un totale di Km. 7,8