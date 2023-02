Cinque aziende in corsa per aggiudicarsi i lavori per l’installazione delle 99 nuove telecamere che controlleranno i varchi della città di Como. I nuovi occhi sulla città sono stati pensati con l’obiettivo di segnalare alla polizia locale, in tempo reale, veicoli in circolazione con assicurazione o revisione scadute, auto che non potrebbero circolare e ancora macchine rubate o segnalate per altri motivi.

Il Comune di Como ha indetto la gara per l’appalto del servizio sul sistema di lettura automatica delle targhe con relativo servizio di manutenzione triennale. Il valore complessivo della gara è pari a oltre 770mila euro. Al bando hanno risposto 22 aziende interessate. Dopo il sorteggio e le procedure previste, cinque società proseguiranno nella gara per aggiudicarsi i lavori, come pubblicato all’albo pretorio di Palazzo Cernezzi.

Le 99 telecamere verranno installate in 40 varchi in oltre 80 direzioni. Saranno interfacciate direttamente con il sistema centralizzato nazionale targhe e transiti che si trova nel centro elettronico nazionale di Napoli. L’obiettivo del Comune è di accendere i nuovi occhi elettronici entro la fine dell’anno.