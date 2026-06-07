Grande evento di ciclismo in Canton Ticino: alle 19.30 la Lugano Summer Ride

Grande ciclismo a Lugano. La città ticinese ospita oggi la quinta edizione dell’Axion Lugano Summer Ride, che vedrà al via alcune delle stelle assolute del recente Giro d’Italia. La caccia al successore di Mads Pedersen nell’albo d’oro della manifestazione, che nel 2025 aveva

trionfato con la maglia ciclamino appena conquistata al Giro d’Italia, inizierà proprio dal vincitore della classifica a punti della “Corsa rosa” 2026 Paul Magnier. Folta la partecipazione di italiani con, tra gli altri, Giulio Ciccone. Matteo Sobrero, Andrea Bagioli, Davide Piganzoli, il canturino Davide Ballerini (primo nella tappa di Napoli), Alessandro Romele, Domenico Pozzovivo e Luca Giaimi. Il via è previsto alle 19.30, con la sfida che terminerà dopo 37 chilometri su un tracciato cittadino. La premiazione sarà alle 21.15.

La giornata inizierà alle 11.30 con le gare nazionali dedicate alle categorie giovanili. Si cimenteranno prima le ragazze e i ragazzi delle categorie scolari fino a 15 anni d’età. Si continuerà alle 14.15 con le prove della categoria Under 17 ragazzi, che si confronterà con le ragazze Under 17 e Under 19, e della categoria Under 19 ragazzi.

Seguiranno le prove dedicate ai cicloamatori di tutte le età, che anche quest’anno si confronteranno con la formula a eliminazione, con corse sprint di 2,9 km che si articoleranno su eliminatorie, semifinali e finali.