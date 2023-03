Nuove poltrone per i centri trasfusionali dell’Asst Lariana, utilizzate dai donatori di sangue e plasma. Le vecchie sedute sono state sostituite da 21 nuove sedie elettrificate e dotate di telecomando. “E’ una coccola per i nostri donatori – spiega Maria Cristina Buonanno, responsabile del servizio trasfusionale – E’ un modo per ricambiare la loro generosità. Donare una parte di se stessi per il bene della collettività è uno dei gesti più nobili in assoluto”.

Un’occasione per ribadire l’importanza di avere nuovi donatori. “Il bisogno di sangue ed emocomponenti non si ferma mai e i donatori sono fondamentali per salvare vite umane – prosegue Buonanno – Ci associamo all’appello delle associazioni affinché sempre più cittadini diventino donatori e donino sangue e plasma periodicamente”.

Per saperne di più è possibile consultare le pagine dedicate sul sito dell’Asst Lariana (www.asst-lariana.it cercare ospedale Sant’Anna e poi servizio trasfusionale; nella pagina dedicata sono elencati anche i contatti delle associazioni a cui rivolgersi per la visita di idoneità).