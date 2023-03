Cantiere delle paratie e lungolago di Como. Annunciato per domani l’avvio dei lavori per gli arredi urbani nel tratto pavimentato da Sant’Agostino in avanti. Intervento che spetta all’amministrazione comunale, mentre – come è noto – le opere in corso sono in capo alla Regione.

Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, in diretta su Etv, ha chiarito che domani i cittadini vedranno gli operai in azione ma in un primo momento si tratterà di uomini della società di gestione dell’acqua “a chiusura di un anello”. Si tratta di operazioni propedeutiche alle successive. “Poi si parte, il Comune è pronto” ha rassicurato il primo cittadino.



Si tratta di un intervento che era stato annunciato già per il mese scorso e poi posticipato.

“Ricordiamo che nella zona è in corso anche un cantiere nell’area di via Manzoni, Largo Leopardi e Lungo Lario Trieste” ha concluso Rapinese.

Risenti qui la parole del sindaco a Etv.