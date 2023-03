Arredi urbani del lungolago di Como, sono iniziati gli interventi all’impianto idrico. Nel dettaglio si tratta dei lavori procedutici all’avvio del cantiere per i nuovi arredi urbani cittadini. “Sono interventi sull’acqua necessari per poter poi avviare il cantiere per gli arredi”, aveva spiegato nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Rapinese.

Il primo cittadino aveva inoltre chiarito che si tratta di operai della società di gestione dell’acqua che interverranno per “la chiusura di un anello”. Si tratta – come detto – di operazioni propedeutiche alle successive. “Poi si parte, il Comune è pronto” ha rassicurato ancora rapinese. Si tratta di un intervento che era stato annunciato già per il mese scorso e poi posticipato. “Ricordiamo che nella zona è in corso anche un cantiere nell’area di via Manzoni, Largo Leopardi e Lungo Lario Trieste” ha concluso il sindaco.

Proprio sulla partenza del cantiere infatti pesano i vicini lavori nella zona di via Manzoni e largo Leopardi che sono ormai sono arrivati al rifacimento del marciapiede del primo tratto di Lungo Lario Trieste. Bisognerà dunque conoscere l’impatto sulla viabilità di due cantieri così ravvicinati e, nel caso, capire come e se procedere.

Infine per quanto riguarda il cantiere delle paratie, secondo l’ultimo cronoprogramma aggiornato dalla Regione Lombardia, che dal 2016 ha in mano la maxi opera, il tratto da Sant’Agostino a piazza Cavour sarà consegnato, entro il mese di marzo. Nel 2024 poi la conclusione di tutta l’opera.