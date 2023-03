Due denunciati dai carabinieri di Turate per tentato furto aggravato in concorso. Si tratta di due uomini – già noti alle forze dell’ordine – di 58 e 42 anni.

In base a quanto ricostruito in seguito a una articolata attività di indagine svolta attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, la raccolta di testimonianze e l’esame dei tabulati telefonici, bisogna tornare allo scorso anno. I due nel mese di giugno del 2022, sorpresi dal proprietario di un capannone industriale, erano intenti a rimuovere e asportare dei grossi cavi dell’impianto elettrico. I militari – in seguito al sopralluogo – avevano trovato nelle vicinanze del capannone un furgone parcheggiato con all’interno degli attrezzi da lavoro. Risultava intestato al 58enne, elemento che permesso di avviare l’attività di polizia giudiziaria e di risalire ai due denunciati.

Denunciato un 20enne per danneggiamento

Gli stessi carabinieri della stazione di Turate, comandata dal Luogotenente Gabriele Cecchini, al termine di un’altra indagine – avviata sempre dalle immagini della videosorveglianza della zona – hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento un 20enne. Risultato anch’egli già noto alle forze dell’ordine. In base a quanto ricostruito lo scorso 6 marzo aveva danneggiato la porta di ingresso del Comune di Rovello Porro e del centro civico che ospita la sede della tutela minori dell’Associazione Comuni Insieme.