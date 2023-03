Due furti in due diverse abitazioni di Erba a poca distanza l’uno dall’altro. Risalgono a ieri nel tardo pomeriggio. I ladri hanno colpito in un appartamento e in una casa in un momento in cui all’interno non c’era nessuno. I proprietari, una volta rientrati, si sono accorti di quanto accaduto. Hanno trovato segni di scasso, cassetti svuotati e locali sottosopra. Magro il bottino, da quanto si apprende sono riusciti a portare via qualche banconota e poco altro. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Erba. Con ogni probabilità si tratta della stessa mano.