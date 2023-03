Un 53enne comasco, gestore di un night-club in Brianza, è stato denunciato e sanzionato per la presenza nel locale di lavoratori irregolari e per inadempienze in materia di sicurezza.

Ieri sera, i carabinieri della compagnia di Seregno hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. L’attività è stata svolta in collaborazione con i colleghi del comando tutela del lavoro, nucleo ispettorato del lavoro di Milano, del nucleo operativo e radiomobile e dalla stazione di Giussano. Attività messe in campo per prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e quello sommerso. Verifiche inoltre sul rispetto della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

I controlli

Le attività ispettive sono durate circa tre ore. Sono state finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

Le irregolarità

Le verifiche hanno consentito di individuare presunte irregolarità relative a lavoratori in nero. Il gestore del night-club, un 53enne residente nel comasco, è stato denunciato all’autorità giudiziaria e sanzionato per “occupazione di un lavoratore senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”. Segnalate poi inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione e informazione sulla sicurezza dei lavoratori, valutazione dei rischi, idoneità sanitaria dei lavoratori. Riscontrata infine la parziale adozione di misure per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori.