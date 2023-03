Trasporti eccezionali, taglio delle piante, manutenzioni in galleria. Interventi diversi e nuova serie di chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. Alle limitazioni costanti per il cantiere nel tunnel San Fermo, con lo scambio di carreggiata tra il capoluogo e la Svizzera, si aggiungono stop al traffico in orari notturni.

Per il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di martedì 21 alle 5 di mercoledì 22 marzo e dalle 22 di giovedì 23 alle 5 di venerdì 24 marzo sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso. Sarà chiuso inoltre il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Chiasso e Lainate.

Per lavori di manutenzione delle piante invece, nelle due notti di lunedì 20 e martedì 21 marzo, dalle 21 alle 5, sarà chiusa l’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Lainate.

Chiusure notturne anche per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Dalle 22 di lunedì 20 alle 5 di martedì 21, dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 marzo e nelle tre notti di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo, dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso. Sarà chiuso anche il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Chiasso e Lainate.