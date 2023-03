Da 350mila euro a oltre 372mila per la zona vasche dell’ex depuratore per il parco e l’orto botanico. Da 210mila a più di 226mila per statue, fontana monumentale e tempietto neoclassico. E, infine, da 565mila a 662mila, per il casino Sud, l’ex alloggio di custodia da destinare ad accoglienza, per il bookshop e i servizi igienici per i visitatori. E’ così ripartito l’importo sui tre lotti a seguito dell’aumento del 10% dei fondi ministeriali. Parliamo di Villa Olmo e dell’adeguamento necessario del conto economico. Aumento per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici.

In totale i fondi attualmente disponibili sono oltre 11 milioni di euro – 11 milioni e 286mila euro la cifra esatta – per l’intervento di restauro degli elementi del parco e della storica dimora che si affaccia sul lago di Como.

La somma comprende un finanziamento di 893mila e 618 euro da Fondazione Cariplo, 8 milioni 831 mila euro – la quota più consistente – di fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza) e infine un milione e mezzo di euro dal bilancio comunale.

Il nuovo contributo – in base aggiornamento dei prezzi regionali – è stato calcolato nella misura del 10%.

Pubblicate all’albo pretorio le tre determine che precisano per i tre lotti le variazioni. Si aggiorna – di fatto – il documento di indirizzo del progetto di fattibilità tecnica ed economica.