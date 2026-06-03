Centenario dell’aviazione commerciale italiana: i piloti comaschi Baj e Rezzonico ripercorrono la rotta della SISA

Due piloti comaschi, Cesare Baj e Filippo Rezzonico, celebrano il centenario dell’aviazione commerciale italiana ripercorrendo la rotta della SISA (Società Italiana Servizi Aerei), la prima linea aerea italiana, composta esclusivamente da idrovolanti e avviata dalla famiglia di armatori triestini Cosulich nel 1926. La compagnia operò lungo il Po e l’Adriatico effettuando trasporti di persone, merci e posta.

Per celebrare questo importante centenario è stato organizzato un raid aereo con ammaraggi a Trieste e Pavia, dove l’arrivo degli idrovolanti ha fatto rivivere alla popolazione un pezzo di storia della città.

A Trieste, Baj e Rezzonico hanno portato in volo autorità regionali e cittadine. Nei voli da Como a Trieste e da Trieste a Pavia sono stati ospitati alcuni studenti dell’Istituto Navale di Trieste, che si sono alternati nel posto del copilota.

A Pavia Baj, noto per i suoi libri di tecnica e storia del volo, ha tenuto una conferenza sul volo idro, affiancato da Pier Vittorio Chierico, autore di un libro sulla storia dell’aviazione idro a Pavia.

“Percorrere la stessa rotta dei pionieri del volo commerciale di cento anni fa – ha commentato Baj – è una vera emozione”.