Domenica 26 marzo a Como è in programma la tradizionale marcia provinciale della pace. “Nessuno può salvarsi da solo”, il messaggio rilanciato dagli organizzatori, che chiedono una risoluzione negoziale del conflitto in Ucraina, la messa al bando delle armi nucleari e la riduzione delle spese militari in favore della transizione ecologica, dello Stato sociale, del lavoro dignitoso. L’iniziativa sarà animata da diverse voci del pacifismo locale e nazionale.

Il ritrovo è fissato per le 14 in Piazzale Montesanto, davanti alla Caserma De Cristoforis a Como. Il corteo sfilerà poi per le vie della città per concludersi attorno alle 16 in piazza Cavour.

Limitazioni al traffico per consentire il passaggio del corteo. I dettagli del percorso e dei provvedimenti viabilistici sono pubblicati sulla pagina facebook della polizia locale di Como.