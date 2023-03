Tennis, parte nel fine settimana il campionato a squadre di Serie C. Al via anche i ragazzi di Villa Olmo che, con una rosa sostanzialmente confermata rispetto all’ultimo campionato con in più il prezioso innesto di Enea Ribolini (cresciuto tennisticamente tra la provincia di Como e il Selva Alta di Vigevano da cui arriva), puntano ai playoff per poi giocarsi le proprie carte seppur in un campionato di altissimo livello, con formazioni che possono contare su giocatori di categoria superiore.

Ribolini sarà una delle punte della squadra (è di categoria 2.5) al pari dei confermati Tommaso Redaelli (giovane cresciuto al Tennis Como ed in continuo miglioramento anno dopo anno, categoria 2.5), Matteo Liusso (2.5, alle prese con i postumi di un infortunio alla caviglia, lo scorso anno in campo come numero 1 del team), Matteo Maggioni (anche lui cresciuto a Villa Olmo, 2.8) e Davide Borromini, sceso oggi alla classifica 3.2 ma in seguito ad un minor numero di tornei giocati, essendo il suo livello di gioco molto più alto.

Il capitano Mapelli: “Siamo un gruppo molto affiatato”

A guidare tutti ci sarà il capitano-giocatore Anacleto Mapelli, storico tennista di Seconda categoria. “La nostra squadra è composta da ragazzi giovani – commenta Mapelli – Sono tutti dei buoni tennisti di seconda categoria con il potenziale per fare molto bene. L’obiettivo è passare il girone e andare ai playoff per poi vedere gli abbinamenti per la corsa alla B2. Ci sono sulla carta cinque squadre molto forti con giocatori che sono stati professionisti, vediamo cosa accadrà. Voglio però sottolineare un’altra cosa: oltre al livello tecnico siamo un gruppo molto affiatato, che gioca insieme da tempo e si supporta. L’atteggiamento dei ragazzi mi soddisfa molto e spero che anche questa possa essere una carta a nostro favore”.

Nella prima giornata, domenica 2 aprile, il Tennis Como osserverà subito il suo turno di riposo. L’esordio sarà a Sondrio con il Tennisporting il 16 aprile. Prima gara in casa il 23 aprile contro il Tennis Club Lombardo. Poi nuova trasferta a Milano contro il Tennis Club Ambrosiano (30 aprile) e chiusura della prima fase a Villa Olmo con l’Harbour Club (14 maggio). Le prime due andranno ai playoff promozione, le ultime due ai playout.

La serie C sarà la squadra di punta del Tennis Como per la stagione agonistica 2023. Il circolo di Villa Olmo metterà in campo altre nove formazioni (dieci in totale) che sono la serie D2 e la serie D4 nel maschile e la serie D2 nel femminile. Iscritte anche due selezioni Over 50, al femminile e al maschile, mentre le squadre giovanili al via saranno la Under 12, la Under 14 con una doppia formazione e la Under 16, tutte rose al maschile. Buon campionato a tutti.