Da qualsiasi parte la si guardi, difficile vedere possibili scappatoie per non rimanere intrappolati nel traffico. L’allarme arriva anche dalla Svizzera che raccomanda ai viaggiatori diretti verso Sud di mettersi in viaggio nelle prime ore del mattino di domani o nella notte del Giovedì Santo, giornata nella quale si annuncia il picco.

E’ il Touring Club Svizzero a pubblicare le previsioni del traffico per le festività che quest’anno coincidono con le vacanze di primavera in numerosi cantoni. “Chi prosegue verso l’Italia – si legge – dovrà pazientare ancora prima del valico di frontiera di Chiasso – Brogeda”. Alcuni automobilisti, poi, inizieranno il viaggio di ritorno già domenica anche se i maggiori intasamenti sono attesi per il lunedì di Pasquetta. Per evitare ingorghi in direzione Nord è opportuno rientrare la mattina presto o la sera dopo le 22 viene spiegato. L’esodo pasquale, peraltro, secondo i media ticinesi, è cominciato già lo scorso fine settimana, quando al portale Nord della galleria autostradale del San Gottardo la colonna di auto aveva toccato i 15 chilometri.

Rallentamenti per il cantiere sulla A9

Ma i vacanzieri rossocrociati – così come quelli italiani – devono mettere in conto ulteriori rallentamenti una volta immessi sulla A9 Lainate-Como-Chiasso a causa del cantiere in corso, che non sarà interrotto per Pasqua, nella galleria San Fermo Nord che prevede nel tratto compreso tra Como Centro e la dogana svizzera la deviazione di carreggiata. Motivo alla base dei pesanti disagi quotidiani dall’inizio dello scorso mese di marzo. Rallentamenti e code che proseguiranno fino alla fine di maggio, quando i lavori si interromperanno per agevolare gli spostamenti estivi per poi riprendere a settembre per quella che è stata annunciata come ultima tranche che dovrebbe poi chiudersi entro la fine dell’anno.

Disagi in città

Molti automobilisti saranno tentati di uscire dalla A9 per percorrere percorsi alternativi, ma questa soluzione potrebbe anche essere peggio. Visto che, ancora almeno fino a domani, sulla Lariana sono in corso interventi nelle gallerie tra Blevio e Como e pure sul Lungolago resta ridotta la carreggiata. Per la giornata di venerdì è attesa poi la riapertura del primo tratto di passeggiata da Sant’Agostino alla darsena.

A Griante torna temporaneamente il doppio senso di circolazione

Una buona notizia arriva dalla Statale Regina. A Griante i lavori per la variante della Tremezzina si interromperanno e sarà temporaneamente ripristinato il doppio senso di circolazione, per non intralciare i flussi turistici.

Traffico in autostrada

Ad ogni modo, considerando i giorni di festa, difficile non prevedere il caos. I comaschi e i turisti in città dovranno avere molta pazienza. Così come dovranno averla coloro i quali decideranno di partire, perché le previsioni svizzere possono essere proiettate anche sulla rete autostradale italiana sulla quale sono previsti stop ai mezzi pesanti dal prossimo venerdì pomeriggio.

A questo punto il consiglio che arriva da oltreconfine, dall’ufficio federale delle strade, può essere esteso. “Sconsigliato abbandonare l’autostrada per immettersi in percorsi alternativi per non mandare in tilt la viabilità nelle zone residenziali”.