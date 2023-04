Bus turistici via da piazza Roma, slitta a maggio il trasferimento in viale Innocenzo XI. Lo spostamento dei pullman in tangenziale era stato annunciato entro la Pasqua. Così però non sarà. Nonostante gli interventi di riqualificazione in via Barelli e nel tratto di tangenziale davanti al comando della polizia locale – dove sono stati realizzati tre spazi per la sosta dei bus turistici – sono conclusi nei giorni scorsi, occorrerà attende ancora il prossimo mese per la messa in atto della mini rivoluzione annunciata nei mesi scorsi dalla giunta comunale, ossia lo stop alla sosta dei bus turistici nella pizza cittadina dietro al Duomo con il trasferimento in viale Innocenzo XI e l’eliminazione degli spazi dedicati alle auto in piazza Perretta.

Proseguono infatti i lavori per la realizzazione dei nuovi parcheggi per i residenti in piazza Roma. “I posti dei bus diventeranno altri posti auto gialli per i residenti della zona”, aveva spiegato il sindaco Alessandro Rapinese nei giorni scorsi, annunciando ancora un’altra novità sul fronte viabilistico cittadino: “Libereremo per sempre piazza Perretta dalle auto e utilizzeremo l’area per eventi sportivi e di intrattenimento”.

L’intervento in atto in piazza Roma, che dovrebbe avere tempi brevi, consiste nella sistemazione della parte di pavimentazione a ridosso delle mura del vescovado così da ricavare i posti auto che dovranno essere occupati dalle auto che si trovano in piazza Perretta. Una volta dunque terminato il cantiere, lo step successivo sarà il trasloco dei bus e delle auto dei residenti. Palazzo Cernezzi intanto assicura che entro maggio l’operazione sarà conclusa.