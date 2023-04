E’ in arrivo la nuova stagione dei Filmissimi su Etv con moltissime pellicole celebri. Grandi attori e registi, il meglio della produzione internazionale degli anni 80/90/2000, in programmazione a partire da domenica 16 aprile alle 23. Il primo titolo in palinsesto è “L’ultimo gigolò” con Andy Garcia e Mick Jagger in cui uno scrittore squattrinato accetta l’offerta del proprietario di un’agenzia di accompagnatori.

Andy Garcia è anche al centro del thriller “Gli occhi del delitto” con Uma Thurman. Regia di Bruce Robinson.

Ma sono numerosi i film che saranno proposti su Etv ogni sera dalle 23. Come “La casa Russia” con Sean Connery e Michelle Pfeiffer, in cui un editore britannico veste i panni di una spia per una missione volta a svelare i segreti degli armamenti nucleari russi.

“Bronx” con Robert De Niro racconta del piccolo Calogero che ha 9 anni e vive con suo padre. Il bambino assiste a un omicidio e testimonia il falso per proteggere un capo mafioso, quest’ultimo lo prende sotto la sua ala e lo introduce nel mondo del crimine.

La carrellata di grandi attori e registi prosegue con “Quella sporca ultima notte (Capone)” diretto da Steve Carver con Ben Gazzara e Sylvester Stallone. Ripercorre le vicende di Al Capone dall’inizio della sua ascesa fino alla fine del suo impero.

E poi ancora da non perdere “Appuntamento al buio” con Bruce Willis e Kim Basinger e “Copkiller (L’assassino dei poliziotti)” diretto da Roberto Faenza.

Generi diversi si alterneranno nelle serate su Etv. Paul Newman è il protagonista della pellicola drammatica “Diritto di cronaca”. Nicole Kidman del film a cavallo tra commedia e fantascienza “La donna perfetta” mentre Naomi Watts del giallo “Mistery house”.

Questi solo alcuni dei titoli in arrivo su Etv a partire da domenica 16 aprile alle 23.