Ruba una bottiglia di rum in un bar a Como, assume droga nel locale, poi minaccia un ragazzino con un coltello alla fermata del bus a Camerlata. Un’escalation di violenza, interrotta dall’intervento dei carabinieri del radiomobile di Como, che hanno arrestato un gambiano di 35 anni, senza fissa dimora e irregolare in Italia.

Ieri pomeriggio, l’uomo è entrato in un bar in via Napoleona, all’altezza di Camerlata. Ha preso una bottiglia di rum che poi non voleva pagare. Avrebbe poi minacciato il barista con un coltello. Nel locale, in presenza di altre persone avrebbe inoltre assunto cocaina. Uscito dal bar con la bottiglia rubata, il gambiano si è avvicinato alla fermata del bus. Qui avrebbe minacciato senza alcun motivo un ragazzino minorenne, puntandogli un coltello.

Allertati dal barista e da altri passanti, a Camerlata sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Como. Alla vista dei militari l’uomo ha reagito, cercando di fuggire. Ha aggredito due militari dell’Arma, ferendo entrambi. Una militare ha una prognosi di 5 giorni, il collega di 30 per la frattura di un polso.

L’uomo è stato comunque bloccato e portato in caserma. Ha continuato ad avere un atteggiamento violento. Al termine degli accertamenti è stato arrestato con l’accusa di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, minacce e danneggiamento. E’ stato portato in carcere al Bassone.