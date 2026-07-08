Erba, incendio nel condominio. Soccorse 11 persone, 7 sono state portate in ospedale

Intervento dei vigili del fuoco a Erba in via Cavour ieri pomeriggio per l’incendio scoppiato all’interno di un condominio. I pompieri hanno spento le fiamme che interessavano dei rifiuti ammassati in un sottoscala del piano interrato.

Undici persone sono state soccorse dal 118 sul posto a causa dei fumi che si sono propagati nel vano scala; di queste sette intossicate sono state poi portate in ospedale per controlli e successivamente rimandate a casa.

Il rogo è rimasto circoscritto. Non si segnalano appartamenti coinvolti. Resta impraticabile il vano scala nella porzione interessata dalle fiamme.

Sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco da Erba, Canzo, Como e Cantù oltre al 118, la polizia locale e i carabinieri.