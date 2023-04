(ANSA) – CATANIA, 18 APR – "Quello in cui ero io era un gruppo capace di fare attivismo nel territorio, arrivavano i risultati, si eleggevano i sindaci, si valorizzavano le proprie risorse. Oggi il Movimento è distrutto e non ha più consensi". Lo afferma l’ex viceministro ed ex leader del M5s in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, in un’intervista al sito qds.it in cui annuncia di "non essere più" nel Movimento. "Una prima delusione – afferma – è arrivata quando ho incontrato l’ultima volta Giuseppe Conte". "Nessuno si è degnato di farmi una telefonata – dice sui suoi ex colleghi del M5s – ma hanno fatto dei video contro di me in cui mi hanno riempito di insulti". (ANSA).