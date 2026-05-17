Como, lungolago nel caos: folla ai battelli e viabilità ridotta

La domenica di sole ha riportato il consueto assalto di turisti a Como, mandando nuovamente in crisi la gestione dei flussi e della viabilità cittadina. Anche oggi si registrano scene di “delirio” sul lungolago, con lunghissime code di visitatori in attesa per imbarcarsi sui battelli della Navigazione.

A complicare la situazione è il persistere dei disagi logistici proprio nel cuore della città. La corsia sul lungolago, infatti, risulta ancora parzialmente ristretta a causa di una vistosa pozza d’acqua che occupa la carreggiata. Il restringimento, situato in un punto nevralgico per la circolazione, sta creando un “imbuto” che rallenta il traffico veicolare proprio mentre migliaia di pedoni affollano i marciapiedi e le aree di imbarco.

La combinazione tra il grande afflusso di passeggeri e il cantiere infinito delle paratie (con i relativi problemi di drenaggio che causano i ristagni d’acqua) sta rendendo la giornata particolarmente difficile sia per i residenti che per i turisti.