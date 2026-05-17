Ciclismo, Vingegaard e Bottecchia: due nuovi arrivi al Museo del Ghisallo

Nuovi arrivi di prestigio al Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo, che oggi ha accolto due pezzi unici capaci di legare il presente alla storia leggendaria delle due ruote: la bicicletta di Jonas Vingegaard e il busto di Ottavio Bottecchia.

La consegna della bici del campione danese, una Cervélo R5 utilizzata per la partenza del Tour de France 2024 da Firenze, segna un traguardo simbolico per la struttura di Magreglio. Il cimelio, giunto in prestito dal Museo Bartali di Ponte a Ema, rappresenta infatti la ventesima “candelina” della collezione “20×20”, il progetto espositivo lanciato per celebrare il ventennale del museo lariano.

Parallelamente, il “tempio” del ciclismo ha reso omaggio alla memoria di Ottavio Bottecchia con lo svelamento di un busto in bronzo opera dell’artista Guido Merzliak. A cent’anni dalle sue storiche imprese alla Grande Boucle, la scultura restituisce la dimensione umana e sportiva del primo italiano in maglia gialla, arricchendo il percorso espositivo con un’opera che fonde arte e narrazione storica.