Volata Champions: il Como non sbaglia col Parma e aggancia la Juventus

Como quinto in classifica e ancora in corsa per la Champions League ad un turno dalla fine del campionato di Serie A. I lariani hanno vinto per 1-0 contro il Parma grazie a una rete segnata da Alberto Moreno al 58′. In campo con la quarta maglia (celeste con righe arancioni) i lariani hanno raggiunto l’obiettivo che si erano prefissi, ottenere il successo.

In classifica il Como ha 68 punti, alla pari con la Juventus, ed è quinto, per i migliori risultati negli scontri diretti.

Davanti ci sono l’Inter campione d’Italia, il Napoli a quota 73 (matematicamente qualificato in Champions) e poi il Milan e Roma a 70.

Lariani a due punti dalla zona Champions League, dunque, a un turno dalla fine. Nella prossima giornata il Como sarà impegnato in trasferta contro la Cremonese, il Milan attende il Cagliari mentre la Roma sarà ospite del Verona.

Solo 90′ minuti alla fine, più si tireranno le somme.