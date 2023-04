Punti Tampone di Asst Lariana. Dopo la chiusura legata alle festività, è ripresa oggi l’attività dei Punti Tampone di Asst Lariana.

A Como, in via Napoleona, i tamponi sono effettuati nell’edificio 53 al piano terra, dove è possibile arrivare in auto (il percorso è indicato da apposita cartellonistica); il servizio, a partire da oggi, è attivo dalle 8 alle 10 dal lunedì al sabato; l’accesso è consentito su prenotazione attraverso il proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta/medici della continuità assistenziale o in autopresentazione esibendo l’impegnativa.

A Menaggio il servizio, all’interno del parco dell’ospedale Erba-Renaldi, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9, anche in questo caso l’accesso è consentito su prenotazione.

A Cantù, l’attività, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11, è svolta in un locale in prossimità della portineria dell’ospedale (ingresso da via Domea, 4).