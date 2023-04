La strada provinciale Lariana è chiusa all’altezza di Nesso per la caduta di massi sulla sede stradale. L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri, quando i massi sono caduti sulla carreggiata, fortunatamente in un momento in cui non c’erano persone né mezzi in transito.

La strada Lariana è stata chiusa in attesa degli accertamenti e della messa in sicurezza. Il traffico è interrotto all’altezza di Nesso, dopo il bivio direzione Bellagio. La via per il Pian del Tivano rimane transitabile. Incerti al momento i tempi di riapertura.