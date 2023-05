Un altro venerdì che già dal mattino si è rivelato di passione sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. La causa è sempre la stessa, il cantiere in galleria e la conseguente deviazione di carreggiata. Motivo alla base dei disagi quotidiani che con l’inizio del weekend esplodono ulteriormente. Complici gli spostamenti turistici e di chi rientra dopo una settimana di lavoro fuori sede.

Lunghe colonne di veicoli in entrambe le direzioni. Basta consultare il sito di Autostrade per l’Italia per rendersene conto. Sin dall’alba venivano segnalate code tra Como Centro e Como Monte Olimpino, quindi in direzione Svizzera, più tardi la situazione è peggiorata, e non poco, anche verso Lainate tra Chiasso e Como Centro.

Inoltre la notte scorsa e fino all’all’alba di oggi, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, era prevista la chiusura del tratto tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso. E ancora tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Tra 10 giorni la sospensione del cantiere

A conti fatti, stando all’annuncio della società autostradale, bisognerà avere ancora pazienza per altri 10 giorni. Lo stop ai lavori è previsto a partire dal 16 maggio. Si tratta però di una breve tregua. L’ultima stando al cronoprogramma degli interventi. I lavori nella galleria San Fermo Nord si interromperanno per agevolare gli spostamenti estivi per poi riprendere a settembre per quella che è stata annunciata come l’ultima tranche del cantiere che dovrebbe poi chiudersi entro la fine dell’anno.