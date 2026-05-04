Statale Regina, presentati in Provincia i progetti per allargare le strettoie

Gestione della viabilità sulla Statale Regina, questa mattina in Provincia l’incontro tra il presidente Fiorenzo Bongiasca, i sindaci di Colonno, Sala Comacina, Tremezzina, Menaggio e Carlazzo e i tecnici di ANAS, Pietro Gualandi, Lorenzo Giusta ed Enzo Nicotera, che hanno presentato i progetti previsti dalla convenzione recentemente sottoscritta per il miglioramento della circolazione sull’arteria.

Gli interventi illustrati riguardano: opere di adeguamento e messa in sicurezza, tra cui l’arretramento di elementi che restringono la carreggiata, a Colonno; l’arretramento di una recinzione in pietra lungo la Statale a Sala Comacina; interventi di allargamento della strada in prossimità del municipio di Lenno; l’allargamento del tornante “Vischi” e di via Don Moltrasio a Menaggio. Per i progetti presentati si avvierà ora, dove previsto, una fase di consultazione con i privati, che saranno coinvolti direttamente dai rispettivi Comuni. I progetti, dove necessario, saranno sottoposti alla Soprintendenza, per il rilascio dei necessari pareri. Al termine di questo percorso condiviso, per ogni singolo intervento, si procederà con la progettazione esecutiva e l’avvio dei lavori, interamente finanziati da ANAS.

“Chi conosce la Regina sa che i suoi problemi non sono distribuiti uniformemente lungo decine di chilometri: – dichiara il presidente Bongiasca – sono concentrati in punti precisi, spesso pochi metri di carreggiata che ogni giorno generano ingorghi, situazioni di pericolo e rallentamenti a catena. È esattamente lì che si interviene. Non con grandi opere generiche, ma con soluzioni chirurgiche nei nodi più critici”.