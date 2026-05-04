Pontile di Cadenabbia, la riapertura slitta dal 20 maggio al 1° luglio

Slitta ancora la riapertura del pontile traghetto di Cadenabbia. La Navigazione Laghi comunica che “a causa della complessa situazione geopolitica internazionale e delle persistenti instabilità nell’area del Medio Oriente, l’impresa appaltatrice ha formalizzato l’impossibilità di rispettare la consegna prevista per il prossimo 20 maggio. La riapertura al servizio pubblico di linea è pertanto riprogrammata per il 1° luglio 2026”.

I lavori, iniziati il 31 ottobre 2025, sarebbero dovuti durare inizialmente fino al 22 marzo. Si tratterebbe, quindi di un nuovo rinvio, “strettamente legato a fattori esterni – spiegano dalla Navigazione – che stanno condizionando pesantemente le catene di approvvigionamento globali”.

“Lavoriamo in un clima di preziosa e costante cooperazione istituzionale, – dichiara il direttore Giuseppe Mafale – Il supporto reciproco con la Prefettura, la Provincia e le amministrazioni locali di Griante e Menaggio è fondamentale per affrontare i mutamenti del mercato globale che impattano sulle nostre infrastrutture. L’obiettivo comune resta la consegna di un’opera moderna, sicura ed efficiente, pur con questo lieve scostamento temporale dovuto a cause di forza maggiore”.

Navigazione Laghi assicura che un monitoraggio costante del cantiere per garantire il rispetto della nuova scadenza.