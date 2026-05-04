Ponte del primo maggio, 46mila veicoli sulla Regina

Fine del ponte, si torna a casa: dall’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso alla Regina, tutto fermo sulle strade comasche. Boom di automobilisti in particolare sulla Statale Regina, che in tre giorni ha registrato quasi 46mila veicoli (45.922 per l’esattezza). Il picco sabato 2 maggio, con 16.644 mezzi censiti dalla polizia locale di Tremezzina. Venerdì gli automobilisti sono stati 16.047, domenica invece 13.231.

E proprio domenica non sono mancate le code lungo la trafficata strada vista lago. Già nel pomeriggio tutto fermo in direzione Como. Lunghi serpentoni d’auto, praticamente immobili, tra Tremezzina e Lenno. Coda anche a Sala Comacina e ad Argegno. Una manciata di chilometri che tuttavia diventano un incubo. La situazione è migliorata soltanto intorno alle 19.30.

“Bene la presenza dei movieri anche nei festivi, sia il primo maggio sia in una domenica di rientri”, ha sottolineato il comandante della polizia locale di Tremezzina, Massimo Castelli. Dal 2 maggio, inoltre, il servizio è ampliato anche al sabato e non più esclusivamente dal lunedì al venerdì. “I movieri hanno permesso di direzionare i pullman, evitando che si incrociassero con le auto o altri mezzi di grosse dimensioni, nelle strettoie e non solo“, spiega Castelli, che definisce “molto positivo l’esperimento dei movieri anche durante il ponte”. Il servizio di domenica è stato pensato appositamente per gestire l’elevato flusso di viaggiatori di rientro dal ponte e l’auspicio è che la soluzione sia replicata anche in altre occasioni.

Traffico registrato anche sulla A9, in particolare in direzione Svizzera e all’altezza di Como Monte Olimpino per chi invece procedeva verso Milano.