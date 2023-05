Area ex Stecav, un autosilo da 500 posti auto, rispetto ai 350 inizialmente ipotizzati. A realizzarlo sarà Como Servizi Urbani, società che si occupa dei parcheggi in città e di proprietà del Comune di Como.

Si tratta del progetto a cui sta lavorando l’amministrazione cittadina. Il sindaco Alessandro Rapinese ha incontrato il presidente di Csu Edoardo Helzel. Obiettivo: entro la fine del mandato realizzare l’autosilo.

“Il modello a cui rifarsi è quello dell’autosilo Valduce di viale Lecco. Csu si occuperà della realizzazione e della gestione – dice il sindaco rapinese – Mentre la proprietà resterà sempre del Comune”.

L’area ex Stecav di Como non riveste interesse culturale. La Soprintendenza a fine marzo ha infatti dato il via libera ai lavori nella zona non ritenendo che sussista alcun tipo di vincolo sulla struttura. Un parere determinante per snellire l’iter per la realizzazione di un nuovo parcheggio, che dovrebbe portare in centro città, secondo le intenzioni dell’amministrazione, 500 posti auto.

Infine, a poca distanza, nell’area ex Danzas sono in corso le riunioni tra l’amministrazione cittadina e i privati proprietari del terreno, intenzionati a procedere con un piano per la realizzazione di nuovi parcheggi. “Si tratta anche in questo caso di una zona strategica vicino allo stadio e collegata al centro città – spiega infine il primo cittadino – C’è interesse da parte del privato, siamo in fase di valutazione”.