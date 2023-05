Lavori nella piscina Sinigaglia a Como. Impianto chiuso per quattro mesi. L’annuncio arriva dal sindaco della città, Alessandro Rapinese. “Abbiamo aggiornato il progetto ma sono qui che mi tremano i polsi – ha detto il primo cittadino in diretta su Etg+sindaco – siamo pronti dal punto di vista economico a finanziare la piscina ma fare le opere significa che almeno per quattro mesi rimarremo con la piscina di Muggiò chiusa e, se facciamo i lavori alla Sinigaglia, perderemo un altro ‘pezzo d’acqua’ importante”.

Si prospettano dunque tempi duri per gli sportivi. Dopo un primo bando annullato, nei giorni scorsi il Comune ha affidato l’esecuzione della progettazione definitiva/esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori dell’impianto natatorio.

I lavori dovrebbero scattare a giugno per concludersi soltanto in autunno e riguardano la sistemazione del mosaico della vasca della piscina, il rifacimento della sauna e gli interventi di messa in sicurezza dei parapetti della torre tuffi. Piscina Sinigaglia dunque chiusa per quattro mesi mentre resta ancora incerto il destino dell’altro impianto natatorio cittadino, ossia la piscina di Muggiò. La struttura è chiusa dall’estate del 2019 e ad oggi ancora si attende di conoscere una data di avvio lavori e dunque di riapertura dell’impianto natatorio.