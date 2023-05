Biglietti in vendita da giovedì per le gare casalinghe dei playoff che vedranno Cantù impegnata contro Nardò. Da oggi è possibile richiedere la prelazione per gli abbonati, disponibile sia in sede sia online.

Agli abbonati che acquisteranno una singola partita verrà riservato uno sconto del 20%, che sale al 50% in caso di doppio acquisto, sia per gara 1 sia per gara 2.

I tifosi non abbonati che acquisteranno una sola gara pagheranno il prezzo intero. Sconto del 20% per i biglietti per le due partite.

I tifosi che hanno sottoscritto la Tessera Sostenitore a inizio stagione hanno incluse tutte le partite casalinghe dei playoff.

Le prelazioni via e-mail vanno inviate all’indirizzo ufficiale del Club: biglietteria@pallacanestrocantu.com. Prelazioni via mail da oggi, online e in sede da domani. La vendita dei biglietti sarà aperta da giovedì, online e in sede.