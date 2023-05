Piano delle alienazioni, all’asta sei immobili di proprietà del Comune. Due negozi, due box e ancora un magazzino, un ex centro civico e biblioteca. Sono soltanto alcuni degli immobili di proprietà del Comune di Como messi in vendita dall’amministrazione cittadina. Come si legge nei documenti di Palazzo Cernezzi la giunta ha approvato “il bando per la vendita di sei immobili di proprietà comunale compresi nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2023”.

Nel dettaglio si tratta di due negozi che si trovano in piazza San Rocco, due magazzini e un box in via Conciliazione e – sempre sulla stessa via –anche un ex centro civico e biblioteca e infine un altro box in via Milano.

Per le unità immobiliari messe in vendita dal Comune si svolgerà un’asta pubblica con offerta segreta. Come detto – infine – i sei locali rientrano nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo all’anno in corso e al triennio 2023-2025.