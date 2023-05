Pallacanestro Cantù impegnata da domani nei playoff contro Nardò. La prima sfida è in programma alle 20.30 a Desio.

Nardò non era mai arrivata a giocarsi i playoff per la promozione in Serie A1. I pugliesi sono stati promossi in Serie A2 per la prima volta al termine della stagione 2020/2021.

“Non possiamo permetterci di avere lo stesso atteggiamento delle ultime due partite in casa – dice coach Meo Sacchetti alla vigilia della sfida – Nardó ha giocatori che stanno facendo bene. Voglio pensare alla mia squadra, che può e deve giocare meglio. David Logan è un’aggiunta, non può bastare solo lui per mettere le cose a posto. I ragazzi si stanno allenando bene, ma in queste partite conta molto l’aspetto caratteriale. Sarà un bel banco di prova per tutti. Non si può giocare a pallacanestro con la paura, bisogna aver piacere a entrare in campo”.