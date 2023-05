Una partita che si rivela decisiva per la stagione del Como: i lariani vincendo 3-1 contro la Ternana conquistano la salvezza.



Il Como parte forte e si fa vedere soprattutto dal lato destro conquistando un angolo che non viene concretizzato. È la Ternana però a trovare il vantaggio con Favilli su rigore al 32’. Il Como prova a reagire, Fàbregas su punizione dalla destra mette in mezzo per Cerri che di testa colpisce fuori.

Il primo tempo termina così con gli ospiti in vantaggio 0-1.

Dopo l’intervallo si torna in campo con una formazione diversa. Triplo cambio negli spogliatoi per Longo, fuori Parigini, Binks e Fàbregas e dentro Da Cunha, Vignali e Chajia. I Lariani si fanno subito pericolosi. Ma il pareggio arriva al 62’ con Luca Vignali che al volo conclude a rete su cross di Chajia e dopo un lungo check con il var Gariglio di Pinerolo convalida.

I padroni di casa spingono ancora e Chajia in ripartenza viene atterrato davanti all’area, per Agazzi è il secondo giallo e la sua partita termina qui. Sulla punizione Lucas Da Cunha segna e il Como passa in vantaggio per 2-1. Prendono sempre più coraggio i biancoblù, Cerri di testa da calcio d’angolo colpisce fuori. Passano pochi minuti e arriva il gol del 3-1 con Moutir Chajia che recupera una palla persa dalla Ternana, scende sulla sinistra e conclude a rete con il Sinigaglia che esplode.

Dopo 6 minuti di recupero il triplice fischio. Il Como vince e conquista la salvezza matematica. Lariani teoricamente ancora in corsa per i playoff, che sono a due lunghezze di distanza. Tra i verdetti di giornata, la matematica retrocessione in C di Spal e Benevento.