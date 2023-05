La Pallacanestro Cantù si aggiudica anche gara 2 contro Nardò. Un match faticoso finito 82-62. Gara 3 è in programma giovedì 18 maggio alle 20.45 in Puglia. Prosegue, dunque, il cammino dei brianzoli nei playoff.

«Abbiamo vinto una partita che non si era messa benissimo in attacco nelle fasi iniziali – queste le parole di coach Meo Sacchetti al termine -. Complimenti ai miei giocatori che hanno rimesso in piedi una partita che non era facile da recuperare. Era da un po’ che non ero così soddisfatto – sottolinea il tecnico biancoblu – Il fatto di avere Logan in campo porta via attenzione e dà più spazio agli altri per tirare. Anche non facendo canestro, ha aperto delle situazioni in attacco per noi. Abbiamo fatto un primo break, poi ci hanno ripreso, ma alla fine abbiamo spinto. Quando abbiamo sviluppato il nostro gioco – conclude Sacchetti – abbiamo trovato tiri aperti che ci hanno portato a vincere. Un plauso ai miei giocatori».

Come detto archiviate le prime due gare ora bisogna pensare alla prossima, giovedì 18 maggio in trasferta in Puglia.