La distribuzione annuale dei sacchi per i rifiuti inizierà lunedì 22 maggio e terminerà sabato 24 giugno.

I cittadini di Como, per poter ritirare il kit, dovranno presentarsi nelle settimane indicate muniti di tessera Ecopass o con la copia del bollettino TARI.

È possibile incaricare un parente o un conoscente tramite delega scritta o consegnando al delegato la propria tessera Ecopass, da esibire al momento del ritiro del kit.

La distribuzione: giorni e orari

Sede di via Somigliana 13 (angolo via Stazzi) dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (orario continuato):

dal 22 al 27 maggio 2023

dal 30 maggio al 3 giugno 2023 (2 giugno CHIUSO)

dal 6 al 10 giugno 2023

dal 13 al 17 giugno 2023

dal 19 al 24 giugno 2023

Sagnino e Ponte Chiasso: lunedì 29 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 al bar dell’oratorio parrocchiale di Sagnino in via Segantini.



Monte Olimpino e Tavernola: lunedì 5 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 al bar dell’oratorio parrocchiale di Sagnino in via Segantini.



Civiglio: lunedì 12 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, presso il bar dell’oratorio parrocchiale di Civiglio in piazza Concordia.