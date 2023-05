Centro di via Del Dos a Como, proseguono i lavori per la riqualificazione della struttura. Il 31 luglio 2022 è scaduta la concessione alla Cooperativa Sociale Colisseum per la gestione dell’impianto comunale, che è stato chiuso.

“Abbiamo sistemato l’aspetto tecnico – ha spiegato il sindaco Alessandro Rapinese – siamo partiti stanziando dei soldi per il Centro diurno disabili e stiamo valutando le azioni da mettere in campo per la vasca”.

La scadenza della concessione alla cooperativa aveva scatenato un’aspra polemica per i disagi che la chiusura del centro avrebbe provocato a centinaia di utenti, compresi pazienti cronici che seguono percorsi terapeutici.

“Era evidente a tutti che la struttura non sarebbe potuta rimanere aperta dopo l’esito delle indagini effettuate – ha detto Rapinese – Ci siamo presi carico dei soggetti che non hanno più potuto frequentare il centro di via Del Dos, individuando per loro delle soluzioni alternative”.

Sui tempi di riapertura, ancora nessuna data certa. “Adesso non è ancora possibile stimare le tempistiche – ha spiegato il sindaco – Abbiamo il problema della vasca. Riattivare un impianto di quella natura, trattandosi di procedura pubblica, richiede tempi lunghi”.

E infine il sindaco ha annunciato che lunedì 22 maggio è in programma una giunta straordinaria nella quale si discuterà il progetto della piscina di via Sinigaglia, quello del campo di calcio “Gigi Meroni” di Albate, dello skatepark nell’area dell’Ippocastano, e il finanziamento del secondo lotto del centro sportivo di via Spartaco.