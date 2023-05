Arte in movimento, partirà da Como la performance di Davide Molteni, artista erbese che presenterà le sue ultime opere. L’appuntamento è fissato per sabato 10 giugno in piazza Duomo. In totale verranno esposti 22 quadri e 11 foto.

“La performance è studiata per avvicinare le persone al mondo dell’arte”, sottolinea l’artista. L’obiettivo è regalare un momento di arte e cultura a tutti.

Tutti inoltre possono partecipare in maniera attiva all’evento, non soltanto come spettatori. Attraverso il sito di Molteni – davidesigner – è possibile dare la propria adesione all’iniziativa.

“I partecipanti – spiega ancora l’artista – Si ritroveranno al centro della piazza con un post-it giallo dove potranno scrivere un pensiero, una poesia o una frase che abbia un significato importante. Successivamente il post-it dovrà essere attaccato ad un cartellone grande giallo che sarà messo a disposizione. L’idea – continua – è di creare dei “cavalletti umani” per sorreggere le opere”.

Appuntamento il 10 giugno in piazza Duomo dalle 17 alle 19.