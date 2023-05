La Pallacanestro Cantù sarà impegnata da sabato nei playoff di serie A2, tabellone argento. La squadra di coach Meo Sacchetti sfiderà Pistoia, allenata dall’ex Nicola Brienza. La prima partita è in programma alle 20.30 al PalaDesio.

Una sfida sentitissima per la curva canturina, alla luce del gemellaggio di lunga data tra Eagles Cantù e Onda d’Urto Montecatini.

Nella stagione in corso gli uomini di coach Meo Sacchetti hanno affrontato i pistoiesi nella seconda fase del campionato. Un successo per parte nelle due partite.

“Abbiamo già affrontato Pistoia in partite sempre combattute. Non c’è niente di scontato in una semifinale playoff – spiega coach Meo Sacchetti – Sarà una partita vera. Dario Hunt ha iniziato a far qualcosa con noi senza contatto, attendiamo i dottori. Non è una sorpresa Logan. Il suo ruolo e il suo modo di essere prevedono poche parole e molti fatti. Toglie tanta pressione agli altri giocatori”.

“Abbiamo bisogno di controllare i loro punti di forza. Abbiamo preso delle sberle e spero ci servano da lezione. – aggiunge Sacchetti – A questo punto non si può pensare di sbagliare. Dove non arriviamo con le gambe dobbiamo arrivare con la testa. Hanno giocatori di alto livello e speriamo di contenerli”.

Dopo la sfida di sabato, Gara 2 è in programma lunedì 29 alle 20.30 a Desio. E’ ancora possibile acquistare i biglietti per una o entrambe le partite.