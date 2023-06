Gli agenti della polizia stradale di Como da oggi presidiano stabilmente la statale Regina. Attivato da questa mattina il posto di polizia estivo che sarà operativo fino al prossimo 15 settembre. L’apertura, anche per le gravi criticità legate al traffico sulla strada del lago, è stata anticipata di due settimane rispetto a quanto inizialmente previsto.

L’ufficio della polizia stradale è all’interno della sede della polizia locale di Tremezzina, a Ossuccio. Le pattuglie che si occupano della vigilanza sulla strada sono attive su turni che prevedono la mattina, il pomeriggio e la sera tutti i giorni, con la possibilità di effettuare ulteriori controlli in orari notturni. I servizi straordinari saranno previsti in particolare in concomitanza con eventi significativi e nei fine settimana. I poliziotti saranno in servizio sia in auto sia in moto, sulla Regina e sulle altre arterie stradali del territorio.

L’attenzione delle pattuglie è rivolta in particolare alla prevenzione degli incidenti stradali e dei comportamenti pericolosi che possano mettere a rischio l’incolumità di residenti e turisti. La stradale lavora in collaborazione con le polizie locali e le altre forze di polizia presenti sul territorio.

Sette gli agenti impegnati nel presidio fisso, sei nelle pattuglie e un responsabile che coordina le attività. I problemi di viabilità sulla Regina sono all’ordine del giorno.

La strada del lago è percorsa da migliaia di veicoli ogni giorno e la Tremezzina è soffocata dal traffico. In settimana sono in servizio anche i movieri, mentre non entrerà in vigore prima della metà di giugno l’ordinanza per limitare il transito dei mezzi pesanti e dei bus turistici.