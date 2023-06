Aveva un obbligo di dimora a Palermo, in Sicilia, ma è stato fermato a Como, in piazza Grimoldi. Aveva in tasca due grammi di marijuana e, una volta portato in questura, ha iniziato a urlare e cercare di prendere a calci gli agenti delle volanti. E’ stato sanzionato per il possesso di droga e poi arrestato per un provvedimento a suo carico emesso dal tribunale di Palermo.

L’uomo arrestato è un 25enne nigeriano, senza fissa dimora e con accuse precedenti. Nei giorni scorsi, il 25enne era già stato identificato a Como e accusato di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Era stato denunciato a piede libero.

Poiché l’uomo aveva l’obbligo di dimora nella città di Palermo, le informative di polizia firmate dagli agenti delle volanti della questura di Como erano state anche trasmesse al tribunale del capoluogo siciliano. Nel giro di poche ore, il Tribunale di Palermo aveva firmato nei confronti dell’immigrato un’ordinanza di aggravamento della precedente misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il 25enne è stato fermato ieri pomeriggio in piazza Grimoldi e portato in questura. E’ stato sanzionato per il possesso di droga. Vista il comportamento aggressivo nei confronti dei poliziotti è stato poi denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. E’ stato infine arrestato per il provvedimento restrittivo del tribunale di Palermo.