Ampliare lo spazio di sosta dei bus davanti all’Itis Magistri Cumacini a Como in via Varesina. Soluzione studiata per garantire maggiore sicurezza agli studenti che aspettano i mezzi pubblici e una migliore fluidità sul fronte viabilistico su un’arteria molto trafficata. La proposta arriva dall’Acus di Como, l’associazione civica utenti della strada, dopo la segnalazione arrivata in occasione del recente convivio dell’Associazione dei Vigili Urbani in congedo da un socio.

La questione è nota. A Lazzago – nell’orario di uscita dalla scuola – ogni giorno le aree di sosta risultano, anche ai non addetti ai lavori, insufficienti a fronte della frequenza dei bus necessari al trasporto degli studenti. Di conseguenza alcuni mezzi si incolonnano sulla carreggiata creando intasamento in un punto già complicato per il numero di veicoli in transito.

Stato di fatto Proposta Acus Proposta Acus

Le criticità confermate anche dopo un incontro interlocutorio tra un consigliere dell’Acus e la dirigenza dell’Itis Magistri Cumacini. Proprio la dirigente ha poi posto al vaglio dei tecnici dell’istituto la proposta viabilistica, accolta in modo favorevole.

Proposta che ora la stessa associazione ha inviato all’amministrazione comunale, da cui si attende un riscontro.