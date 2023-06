Trenta dosi di cocaina in macchina, arrestati dagli agenti della squadra mobile di Como due marocchini di 26 e 18 anni. Il 26enne era già stato arrestato per spaccio due settimane fa ed era stato poi rimesso in libertà. I due giovani sono stati fermati per un controllo a Erba. Hanno inizialmente provato a fuggire, ma sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti.

Sulla loro auto, i poliziotti hanno scoperto e sequestrato 13 dosi di cocaina nascoste in pacchetti di sigarette e 17 in un vano portaoggetti, oltre a 280 euro in contanti. I due marocchini sono stati arrestati per spaccio. La vettura sulla quale viaggiavano è risultata intestata a un prestanome che possiede decine di veicoli.