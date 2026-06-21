Acinque Baskin Cup: Sport4all Bears si aggiudica il torneo

Si è conclusa la terza edizione della Acinque Baskin Cup, che si è svolta nel weekend al PalaPrealpi di Seveso. Due giorni all’insegna dello sport, dell’inclusione e della collaborazione tra istituzioni, associazioni e territorio, che ha visto protagonisti atleti con e senza disabilità, assieme sullo stesso parquet, a dimostrare che lo sport può davvero essere per tutti.

La manifestazione, promossa da a.s.d. Sport4All con il sostegno di Acinque, ha visto in campo otto squadre tra Lombardia e Valle d’Aosta.

Il Villaggio dell’Inclusività, una rete di associazioni del terzo settore, ha animato la due giorni di sport con giochi per bambini e adulti, truccabimbi, percorsi sensoriali, esposizioni di auto e camion. All’interno del palazzetto, il baskin, disciplina nata dalla pallacanestro, ha dimostrato la sua forza inclusiva. Mentre all’interno del palazzetto otto squadre si sono sfidate, all’esterno il pubblico ha potuto divertirsi anche tra spettacoli, musica, giochi e attività per grandi e piccoli.

Un premio per ogni squadra che ha partecipato: Sport4All Bears, Sport4All Dragons, Sport4All Lions, Casate Sport, Baskin Rho, Salus Gerenzano, Dream Team Gallarate e SBK Aosta.

A premiarli istituzioni e grandi campioni del basket tra cui Matteo Soragna, ex cestista, medaglia d’argento olimpica della Nazionale italiana di pallacanestro e oggi giocatore di baskin. “Innamorarsi del baskin è facilissimo, – ha detto Soragna – succede appena una persona ci viene in contatto. È fatto di agonismo, perché tutti vogliono vincere ed è giusto che sia così; è fatto di socialità e di famiglie che possono vedere i propri figli appassionarsi a uno sport. Cercate il baskin nella vostra città e innamoratevene”.

Ad alzare la coppa del torneo Sport4All Bears di Lentate sul Seveso, che ha conquistato la vittoria dopo la finale con Baskin Rho, che si è conclusa 92 a 87.