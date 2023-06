Lungolago di Como, arrivano i pesci nella nuova pavimentazione in porfido. Ultimate le decorazioni a tema pliniano. Operai impegnati a completare la pavimentazione del tratto che si trova tra piazza Matteotti e la darsena. Per quanto riguarda gli arredi urbani, di competenza comunale, resta da posizione le nuove piante nelle maxi fioriere mentre si procede con la realizzazione dell’impianto di irrigazione. Attese a breve le sedute con diverse pietre comasche. Per quanto riguarda le panchine del modello di Ico Parisi in ferro e legno, saranno pronte in estate e verranno posizionate lungo la passeggiata.

Intanto in settimana il cantiere delle paratie si è esteso anche alla passeggiata da piazza Cavour verso i Giardini a Lago di Como. Senza che fossero stati annunciati sono stati avviati nuovi interventi che hanno reso necessaria la chiusura di un altro tratto del lungolago. Le aree dovrebbero rimanere inaccessibili almeno per un mese. Off limits l’area che ospita i giochi per i bambini e la zona circostante. Lavori che si aggiungono a quelli già in corso in piazza Cavour e nel tratto di passeggiata già accessibile, da Sant’Agostino fino al “salotto” del capoluogo lariano. Interventi che costringono comaschi e turisti a un vero e proprio slalom tra cantieri. Sarà completata entro il mese di luglio la nuova biglietteria, successivamente entreranno nel vivo i lavori in piazza Cavour.

Nei giorni scorsi è stato riaperto il secondo tratto di passeggiata. Il sopralluogo di Regione al cantiere è stato l’occasione per fare il punto sui nuovi interventi.” Siamo arrivati al 70% dei lavori realizzati – ha sottolineato l’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori – A dicembre, con il presidente Fontana – ha continuato – consegneremo anche piazza Cavour. A quel punto, i lavori saranno oltre il 90% e le opere rimanenti da fare saranno dentro la vasca e non incideranno né sui cittadini né sui turisti”.