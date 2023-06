Sicurezza stradale e nuovi occhi a Como: in arrivo telecamere ai varchi cittadini e ancora tutor e autovelox sulle strade dove a causa dell’elevata velocità si verificano più incidenti. Obiettivo: maggior sicurezza e controllo del traffico.

“Nei mesi scorsi in giunta c’è stato un incontro su come garantire la sicurezza sistemica in città utilizzando la tecnologia – ha spiegato il sindaco di Como Alessandro Rapinese – Mi riferisco a semavelox, autovelox e tutor”.

Inoltre entro dicembre saranno installate e quindi funzionanti le telecamere di controllo alle intersezioni stradali. Si tratta di 100 telecamere – 99 il numero esatto – che rientrano nel sistema di lettura automatica delle targhe. L’appalto – da oltre 600mila euro – è stato assegnato nei mesi scorsi. Obiettivo: segnalare alla polizia locale, in tempo reale, veicoli in circolazione con assicurazione o revisione scadute, auto che non potrebbero circolare e ancora macchine rubate o segnalate per altri motivi. Gli occhi elettronici, in questo caso, controlleranno 40 varchi cittadini in 80 direzioni e si interfacceranno direttamente con il sistema centralizzato nazionale targhe e transiti che si trova nel centro elettronico nazionale di Napoli.

Il piano di sicurezza stradale previsto dell’amministrazione si allarga però anche ad altri apparecchi che possano essere utilizzati anche, ad esempio, per il pagamento dell’accesso in città dei pullman turistici. “Soggetti esterni al Comune stanno studiando i diversi aspetti per valutare l’impatto economico di un progetto del genere – ha spiegato ancora Rapinese – Il costo potrebbe ammontare a milioni di euro”.