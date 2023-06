A Como raccolta differenziata al 68%. L’obiettivo del Comune è aumentare questa quota e portarla al 79% in tre anni. Per questo dal primo luglio il ritiro dell’indifferenziato, sacco grigio, passerà dalle attuali due volte alla settimana a una soltanto. Come accade nelle città più virtuose nella gestione dei rifiuti.

Il potenziamento passa anche da un’altra serie di azioni. A partire da settembre arriveranno progressivamente più di 80 nuovi contenitori per gli indumenti usati, 90 per le pile e 30 per i farmaci scaduti. E ancora, come annunciato, se ne installeranno 11 per la raccolta di pannolini e pannoloni nelle vicinanze di asili nido e rsa e saranno forniti fino a mille contenitori domestici per pannolini da consegnare a coloro che ne faranno richiesta. Si stanno definendo poi modalità e tempistiche di attivazione per la raccolta domiciliare per le famiglie con persone allettate che ne hanno necessità.

Sono le principali novità sulla raccolta rifiuti in città presentate da Palazzo Cernezzi e da Aprica, società del Gruppo A2A che da luglio gestirà i servizi ambientali a Como in Ati (associazione temporanea di imprese) con Acinque Ambiente ed Econord in seguito all’aggiudicazione del bando comunale dei servizi che riguardano anche la pulizia della città.

Le altre novità

Tra gli altri cambiamenti, prevista nel corso del prossimo anno l’installazione di 8 Ecoisole informatizzate per il conferimento di rifiuti differenziati, la collocazione di 10 punti per la raccolta dell’olio vegetale e 9 distributori automatici per sacchetti. Inoltre si parla di 10 Ecocompattatori per la raccolta delle bottiglie di plastica.

Per quanto concerne le utenze non domestiche, con l’avvio nel nuovo contratto, i passaggi per la raccolta nella Città Murata verranno potenziati per carta, plastica, vetro e metalli. Prolungato inoltre l’orario di apertura del centro di Raccolta di via Stazzi che sarà accessibile tramite Carta Regionale dei Servizi. Proprio nei pressi del Centro, sarà disponibile entro il 2024 un Ecosportello, uno spazio che consentirà ai cittadini di registrare le nuove utenze, gestire gli Ecopass e i contenitori e avere risposte veloci ed esaustive.

In giornate e orari prefissati saranno presenti anche Ecocar mobili per la raccolta gratuita dei rifiuti domestici pericolosi.

Pulizia e igiene urbana

Previsto, inoltre, il potenziamento dei servizi di igiene urbana con l’aumento delle frequenze di pulizia e svuotamento dei cestini. Ne saranno installati 550, arriveranno anche 50 contenitori stradali per la raccolta differenziata.

L’ispettore Ecologico e i laboratori a scuola



Il piano prevede, infine, la presenza della figura dell’Ispettore Ecologico per il controllo del conferimento dei rifiuti con l’obiettivo di sensibilizzare in merito all’importanza di una corretta raccolta differenziata.

La consapevolezza su questi argomenti passa anche dalle scuole nell’anno scolastico 2022/2023 svolti laboratori in 64 classi a cui hanno partecipato quasi 1.500 studenti e a settembre verranno consegnate delle compostiere domestiche presso gli istituti che hanno manifestato interesse per l’iniziativa.