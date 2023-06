L’estata è iniziata e con essa sono esplose le prenotazioni per le vacanze. Sono sempre di più le persone che scelgono di organizzarsi in autonomia, rischiando però di imbattersi in tentativi di truffa.

Per cercare di aiutare i cittadini nella scelta, la Polizia Postale e il portale online di case vacanze Airbnb, hanno preparato un vademecum per prenotare in sicurezza.

Segnali di allarme

Polizia e portale invitano gli utenti del web a diffidare:

di chi sostiene di essere il proprietario dell’immobile e di vivere all’estero, soprattutto se a questa comunicazione segue una richiesta di bonifico internazionale e di copie dei documenti.

dell’host che crea un annuncio su un sito di seconda mano o immobiliare, ma appena gli vengono chieste ulteriori informazioni, anche tramite l’app ufficiale, propone di continuare la conversazione via posta elettronica o altro servizio di messaggistica.

di annunci senza recensioni e di proprietari fin troppo amichevoli, che propongono di annullare la prenotazione sul portale in cui l’utente ha trovato l’annuncio per consentire a tutti un risparmio a fronte di un pagamento anticipato con bonifico.

Consigli per non farsi ingannare

Ecco poi qualche consiglio per non rischiare di farsi ingannare:

Fare attenzione a chi propone affitti sui social, sui siti di annunci di seconda mano o su portali immobiliari e poi chiede di trasferire la trattativa su un altro portale. Bisogna sempre fare attenzione ai link che vengono condivisi perché potrebbero essere fasulli.

Fare attenzione ai siti clone e usare il più possibile le app ufficiali, come ad esempio quella di Airbnb

Evitare di spostare le trattative fuori dai siti ufficiali

Fare attenzione a come viene scritto l’annuncio: meglio una descrizione ricca di dettagli e foto, che una vaga

Controllare che ci siano recensioni di altri utenti che hanno già soggiornato nell’appartamento prescelto

Airbnb ricorda infine che il suo sito non è un’agenzia immobiliare e che quindi non prevede possibilità di visitare gli alloggi in anticipo, così come non richiede pagamenti di acconti tramite bonifici. Invita infine chi dovesse trovarsi in situazioni poco chiare, come la proposta di un cambio alloggio una volta arrivati a destinazione, di contattare immediatamente la piattaforma e documentare tutto con foto.